Christophe Galtier, Lille'den ayrıldığını açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'i 10 yıl aranın ardından lig şampiyonu yapan teknik direktör Christophe Galtier, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Fransız basınından L'Equipe konuşan tecrübeli teknik adam, "Vaktimin burada dolduğuna kesin olarak ikna oldum. Gelecek sezonun kadrosunun kalitesi veya kulübün ekonomik durumu ayrılışımla bağlantılı değil. Kendimle bağlantılı" diye konuştu.