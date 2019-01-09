Son Dakika Haberleri: Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da

Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Gran Canaria takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Gran Canaria takımından Christopher Evans'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Evans'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Geçen sezon Fransız ekibi Monaco ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'de mücadele eden 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon formasını giydiği Gran Canaria ile THY Avrupa Ligi'nde 12 maçta 10,3 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamalarını yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:42 Kaynak: AA

İspanya, Gran Canaria, Pınar Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı Farklı Geçti: 79-58 Cristiano Ronaldo'nun Eski Sevgilisi Jasmine Lennard: Ronaldo Bir Psikopat, Kathyrn Mayorga'ya Yardım Edeceğim

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Sözleşme Uzatma Teklifine 'Seçim Var, Bekleyelim' Cevabını Verdi! Emre Taşdemir, Galatasaray Kampına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:47:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Christopher Evans, Pınar Karşıyaka'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]