Christy Brown'u örnek aldı, sol eliyle senaryo yazıyor

SEREBRAL palsi hastalığı nedeniyle engelli birey olarak çocukluğu televizyon karşısında geçen Hüseyin İlker Duman (41), yazma yeteneğini ilgi duyduğu sinemayla birleştirerek, senarist oldu. Sol eliyle telefonuna senaryo yazan Duman, sol ayağıyla kalem tutabilen ve hayatını anlattığı 'Sol Ayağım' adlı kitabın İrlandalı yazarı Christy Brown'u, örnek aldığını söyledi.

Antalya'da oturan Hüseyin İlker Duman, doğumun ardından geçirdiği sarılık rahatsızlığı tedavisi sonrası beyin felci oldu. Serebral palsi teşhisi konulan Duman, engelli birey olarak yaşadığı sorunları aşma başarısı gösterdi. Çocukluğunun büyük bölümünü evde televizyon izleyerek geçiren Duman, açık öğretim fakültesinden üniversite eğitimini tamamladı.

İşletme mezunu olan Duman, çocukluğunda televizyon karşısında geçirdiği zamanda ilgi duyduğu sinemada senarist olarak yer alma hedefiyle, yazarlık hakkında bilgi edinmeye başladı. İnternet ortamında, senaryo yazarlığını araştıran, yönetmenlerle görüşüp kendini geliştiren Duman, 5 yıl önce ilk senaryosunu tamamladı. Duman'ın senaristliğini üstlendiği kısa filmde, kardeşi de yer aldı.'YOL GÖSTERİCİ OLMAYI İSTİYORUM'Serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle sadece sol elini kullanabilen Duman, cep telefonuyla senaryo yazmaya devam ediyor. Beyin felci ile dünyaya gelen İrlandalı yazar Christy Brown'u örnek alan Duman, sol ayağıyla kalem tutabilen yazarın 1954'te yayımlanan 'Sol Ayağım' adlı kitabında anlattığı yaşamının sinemaya uyarlanmasının kendisine ilham olduğunu söyledi.Sinema sevgisinin başlangıcından bahseden Duman, şöyle devam etti:

"Çocukluğum televizyon karşısında geçti. Sinema sevgim başladı. Yazma yeteneğimi fark ettim. Sinemaya ilgimle yazma yeteneğimi birleştirdim. 7-8 yıl boyunca senaryo üzerine kendimi geliştirdim. Yönetmenlerle görüştüm. Kardeşimle kısa film çektim. Festivallere gönderdim. Daha iyilerini yapabileceğime inanıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Hayatımda pes etmeden mücadele etmeyi önemsiyorum. Ben de sol elimle senaryo yazıyorum. Bu nedenle onunla (Christy Brown) kendimi benzeştirdiğim noktalar var. Onun yolundan gitmek ve onun çizgisini ileri taşımak benim için anlamlı olacak. Beni örnek alacak insanlara yol gösterici olmayı istiyorum."