Chrome Bildirimlerini Devre Dışı Bırakma – How to disable Chrome notifications

Cihazlarınızdan, uygulamalarınızdan ve diğer şeylerden en iyi sekilde nasıl yararlanabileceğinize dair ip uçları vermeye devam ediyoruz. Ne/ Nasıl Yapılır'a arada bir göz atmanızda fayda var…



İnternette gezinirken sizi bizi rahatsız edecek şeyler arasında sesli video reklamlarından daha fazla rahatsız edici bir şey olabileceğini doğrusu bugüne kadar hiç düşünmedim. Ancak son bir kaç yılda bir acayip şey ortaya çıktı. Size bildirim göndermek isteyen web siteleri başladı. Elbette sizden izin isteyenleri bu konuda ayrı tutuyorum. Yine de bilerek veya bilmeyerek verdiğiniz bildirim izinlerinden bir süre sonra rahatsız olmaya başlıyorsunuz.



Gerçek şu ki neredeyse hiç kimse normalden çok fazla bildirim almayı istemez ve sevmez. Bu nedenle isterseniz bildirimleri tek tek engelleyebilirsiniz. Yine de diğer sayfalar bildirim göndermeye devam edebilir. Tüm bunları bir kalemde nasıl önleriz? Esas soru bu?



Sağ üst köşedeki Menü düğmesine dokunun (veya Alt + F tuşlarına basın), Ayarlar'ı seçin.

'Site Ayarları' seçeneğine gelin ve 'Bildirimler seçeneğini seçin.

Buradan, hangi sitelerin bildirim göndermesine izin verildiğini ve hangilerinin engellendiğini görebilir ve buna göre ayarlayabilirsiniz.

Ancak, onları tamamen kapatmak ve eski bildirmeden ağına geri dönmek istiyorsanız, 'Göndermeden önce sor' seçeneğinin sağındaki açma düğmesine dokunun.



(İşlem, Android'deki Chrome bildirimlerini devre dışı bırakmak için hemen hemen aynıdır).