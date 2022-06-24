Chrome'dan uzaklaştırmak istiyor! Microsoft'un planı ortaya çıktı - Son Dakika
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Chrome'dan uzaklaştırmak istiyor! Microsoft'un planı ortaya çıktı

24.06.2022 17:53
Chrome'dan uzaklaştırmak istiyor! Microsoft'un planı ortaya çıktı

Microsoft, genç ve çocuk kullanıcıları Edge tarayıcısına çekebilmek için Rewards programı kapsamında para ödemeye başladı.

Microsoft, bugüne dek Chromium tabanlı Edge tarayıcısının daha da yaygınlaşması için birçok yönteme başvurdu. Örneğin Windows 11 ilk piyasaya sürüldüğünde Edge ile Chrome tarayıcısı indirmek isteyen kullanıcılar, "Edge, Microsoft'un güvenilirliğiyle Chrome ile aynı teknoloji üzerinde çalışıyor", "Bu tarayıcı çok eski, 2008! Yenisini biliyor musun? Edge", "Edge, çevrim içi alışveriş için en iyi tarayıcıdır." şeklinde ibarelerle karşılaşmaya başladı.

Tabii bunlar rekabet içerisinde olabilecek şeyler. Ancak şirket, son ortaya çıkan bilgilere göre özellikle Chrome ile olan rekabette bir adım öne geçebilmek için vitesi artırdı. Hatta kullanıcıların Chrome'dan uzaklaşması ve Edge'in yanı sıra Bing kullanmaları için para ödüyor.

Microsoft, Edge tarayıcısının kullanılması için para ödüyor

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Microsoft, kendi ürünlerinin kullanılması için yoğun bir mesai harcıyor. Bu nedenle şirketin belirli aralıklarla bu gibi ilginç yöntemlere başvurduğuna şahit oluyoruz. Son olarak ABD merkezli yazılım devi, özellikle genç ve çocuk kullanıcıları kendisine çekebilmek için Minecraft'ı kullanmaya başladı.

Chrome'dan uzaklaştırmak istiyor! Microsoft'un planı ortaya çıktı

Microsoft, bir süredir "Rewards" adı altında kullanıcılarını ödüllendiriyor. Kısacası her gün yapılan işlemleri gerçekleştirdiği için kullanıcıları ödüllendiren ücretsiz bir program konumunda. Aynı zamanda Bing'de arama yapıldığında puanlar kazanılmasına imkan sağlıyor. Kullanıcılar, bu puanlarla Xbox hediye kartları, Game Pass Ultimate ve Roblox'un para birimi Robux gibi diğer oyun içi paralarla takas yapabiliyorlar.

Microsoft, tartışma yaratan teknolojisini sonlandırıyor

u/TrueTech0 adlı bir Reddit kullanıcısı, bir süre önce Microsoft Rewards'a dahil olan ve beş gün boyunca Bing ve Edge kullanan kişilerin 330 Minecoin -Minecraft parası- ile ödüllendirileceğini duyuran bir ekran görüntüsü paylaştı. Kazanılan oyun paralarıyla Minecraft Marketplace'ten özel içerik satın alınabiliyor. Ancak sadece Bedrock sürümü için geçerli. Şirket, Minecraft'ın popülaritesi sayesinde ilgili ürünlerin daha da yaygınlaşmasını planlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Microsoft, Chrome, Güncel, Son Dakika

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