Son Dakika Haberleri: Chrome iOS yüklü cihazlarda kredi kartlarını tarayacak
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Chrome iOS yüklü cihazlarda kredi kartlarını tarayacak

1 saat önce

GOOGLE'ın web tarayıcısı Chrome, ilerleyen günlerde iOS yüklü cihazlarda kredi kartı tarayabilecek.

Chrome iOS yüklü cihazlarda kredi kartlarını tarayacak, System.String[]
GOOGLE'ın web tarayıcısı Chrome, ilerleyen günlerde iOS yüklü cihazlarda kredi kartı tarayabilecek. Uzun süredir Android cihazlarda aktif olan özellik, iOS işletim sistemi yüklü cihazlara da geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar çevrimiçi ödemelerini daha kolay şekilde yapabilecek.

Ödeme sayfalarında kredi kartlarının taranarak işlemlerin yapılabilmesini olanak sağlayacak yeni özellik sayesinde satın alma sayfasında kredi kartı bilgilerinin tek tek girilme zorunluluğu ortadan kalkacak. Böylece iOS cihaz sahibi kullanıcılar için internet üzerinden alışveriş yapmak kolaylaşacak.

Google'ın iOS cihazlara yönelik geliştirdiği kredi kartı tarama özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz belli değil.


- İstanbul
Google, Chrome, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
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