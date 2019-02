Chrome Os 72, Google Assistant ve Android Pie Desteğini Genişletiyor

Chrome OS Güncellemesi Google Assistant ve Android Pie Desteğini Genişletiyor Google, dokunmatik ekranlı cihazlar için optimizasyonlarla Chrome OS 72'yi yayınladıGoogle, Chrome OS'un en son Beta Sürümünü durumunu Release-Yayınlanan normal sürüm haline çevirdi.

Chrome OS Güncellemesi Google Assistant ve Android Pie Desteğini Genişletiyor





Google, dokunmatik ekranlı cihazlar için optimizasyonlarla Chrome OS 72'yi yayınladı



Google, Chrome OS'un en son Beta Sürümünü durumunu Release-Yayınlanan normal sürüm haline çevirdi. Chome OS sürüm 72'nin gelişiyle, doğru türden cihaz kullanıyorsanız yeni değişiklikleri hemen fark edeceksiniz demektir. En büyük ayarlardan veya değişikliklerden biri, daha fazla Chromebook'a getiren Google Asistan'ın (ve Android 9 Pie) yerel entegrasyonudur.



Android'e benzer şekilde, ekranın merkezinde, kullanıcıların yazmaları veya ses kontrolleri yoluyla erişmeleri için genişleyebilen bir hap şeklinde çubuk vardır.



Piksel Slate gibi dönüştürülebilir bazı tablet tarzı donanımlarda Chrome OS kullanıyorsanız, Chrome modundayken tablet kipinde dokunmatik ekranla kontrol etmeyi kolaylaştıran güncellemelerden memnun kalacaksınız. 9to5Google, tarayıcıda oynatılan videolar için artık varsayılan olarak resim içinde resim modunun yanı sıra; Cast özelliği ve Ayarları için menülere tweaks olduğunu da not ediyor.



Güvenlik cephesinde, Chrome OS 72, 2016'da ortaya çıkan bu gibi istismarları önlemek için "Shill" ağ yöneticisini korumalıyor ve cihaz kilitlendiğinde bağlantı noktalarına erişimi azaltan USBGuard özelliğini sunuyor. Bu, bilgisayarınızın güvenli bir şekilde uykuda kalması durumunda komutları yürütmek için takılan ve klavye gibi davranan "Rubber Ducky" USB aygıtlarını kullanarak saldırıların önlenmesine yardımcı olur.



Her zaman ki gibi kullandığınız Chrome Os donanımı güncellemeyi bir kaç gün içinde otomatik olarak alacaktır. Bizden söylemesi …



Chrome Releases

9to5Google, Liliputing, About Chromebooks

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu

ABD'de Görüşmeler Tıkandı, Hükümet Tekrar Kapanabilir

Beyazıt Öztürk'ün Yeni İşi Belli Oldu!