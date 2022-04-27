"Chronostasis" sergisi Perili Köşk'te sanatseverleri bekliyor - Son Dakika
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"Chronostasis" sergisi Perili Köşk'te sanatseverleri bekliyor

27.04.2022 16:35
"Chronostasis" sergisi Perili Köşk'te sanatseverleri bekliyor

Borusan Contemporary'nin yeni sergisi "Chronostasis", 30 Nisan'da Perili Köşk'te sanatseverlerle buluşacak.

Borusan Contemporary'nin yeni sergisi "Chronostasis", 30 Nisan'da Perili Köşk'te sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Hans Irrek'in üstlendiği sergi, Ege'den Akdeniz'e uzanan kültür mirasını hayal ve gerçeğin sınırındaki peyzajlarla, Axel Hütte'nin vizöründen deneyimlemeye davet ediyor.

Sanatçının Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu siparişiyle ürettiği, 14 antik kenti kapsayan binlerce kilometrelik yolculuğu belgeleyen projesinin yanı sıra Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan ve sergi için özel olarak getirilen eserlerine de yer verilen seçki, Axel Hütte'nin sanat pratiğini de kapsayıcı şekilde ele alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirlerine açıklamada bulunan Hans Irrek, Borusan Comtemporary koleksiyonunda Hütte'nin 12 fotoğrafının bulunduğunu belirterek, sanatçının fotoğraf sanatının önemli temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Irrek, Hütte'nin fotoğraflarında 30-40 yıllık fotoğrafçılık birikiminin görülebileceğine dikkati çekerek, "Kalabalıklardan arınmış şehirleri ve görkemli manzaraları fotoğraflamasıyla tanınan Alman sanatçı Axel Hütte, bugüne kadar doğa savunucu su bir fotoğraf sanatçısı olarak anılmıştır. Çektiği fotoğraflarda belgesel değil, şairane bir bakış açısına sahiptir." dedi.

Hütte'nin fotoğraflarında gerçekliği ele alışıyla duygu dolu bir atmosfer yaratmak istediğinin altını çizen Irrek, şunları kaydetti:

"Gözlemcilerden bu fotoğraflara kendi fikirlerini dahil etmesini ister. Bu fotoğraflar aslında sadece bir darbeyle bir tetik işlevi görmektedir. Oldukça yenilikçi bir çalışma şekli kullanmaktadır. Onun fotoğraflarında rüyamsı ve hayalimsi bir hava görebilirsiniz."

28 Ağustos'a kadar hafta sonları ziyaret edilebilir

Borusan Contemporary Müdürü Kumru Eren ise 2010'dan beri Perili Köşk'te çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Chronostasis" sergisinin de Borusan Contemporary'nin siparişiyle üretilen bir projeden ortaya çıktığını ifade etti.

Eren, çağdaş fotoğraf sanatçısı Axel Hütte'nin "Asya Minör antik kentleri" projesi kapsamında 2017 ve 2018'de Efes, Milet, Perge, Sagalassos, Hierapolis ve Afrodisias'ın da aralarında bulunduğu 14 antik kenti kapsayan rotada çektiği fotoğrafların sergide yer aldığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Chronostasis, fotoğraf sanatı üzerine sanatseverleri farklı dünyalara götürebilecek oldukça titizlikle çalıştığımız bir sergi. Perili Köşk'ün 2 ve 4. katlarında geçici sergi alanlarımızda her yıl uluslararası bir sanatçının sergisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sergimizin yanı sıra koleksiyon sergimiz 'Düş Suda' da devam ediyor.

Ayrıca yeni medya sanatçısı Phillip Frank'in Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun siparişi üzerine ürettiği 'Miselyum Ağı' isimli projeksiyon yerleştirmesi 30 Nisan itibarıyla Perili Köşk'ün dış cephesinde izlenebilecek. Akşam saatlerinde daha görünür olacak. Eser, ne bitki ne de hayvan olarak nitelenebilen mantarların gezegenimizin ekosistemi üzerindeki etkisine odaklanıyor. Toprak, bitki örtüsü ve ağaçlar arasındaki canlı iletişimin kilit öğesi olan mantarların gerçekleştirdiği su ve mineral aktarımıyla Perili Köşk'ün dış cephesinin nasıl bir tuvale dönüştüğünü görebilirsiniz."

Sergi, 28 Ağustos'a kadar hafta sonları 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilir.

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Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu

Akdeniz, Alman, Nisan, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Chronostasis' sergisi Perili Köşk'te sanatseverleri bekliyor - Son Dakika


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