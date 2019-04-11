Chughtai Sanat Ödülleri Töreni Bitlis'te Düzenlendi

Yarışmanın teması " Pakistan'ın Anıtları" idi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kıdemli yetkilileri ve çok sayıda öğrenci, öğretmen ve aileleri Bitlis'te düzenlenen Chughtai Sanat Ödülleri törenine katıldı.

Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesinden Şahan Tutgaç birincilik ödülünü kazanırken aynı okuldan Mustafa Üzel ve Eyüp Şeflekçi ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandı. Erkan Durmaz, Ahmet Kotaz ve Abdulsamet Tutku nun resimleri "Yetişen Sanatçı" kategorisinde ödül kazanırken Ferhat Geneş, Abdulhaluk Tamyıldız ve Havvanur Işık "Mansiyon" kategorisinde ödül kazandılar.

Ödül töreninde konuşan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi Chughtai Sanar yarışmasının katılımcılarının yeteneklerini, sıkı çalışmasını ve derin düşüncesini övdü ve ödül ve ayrıcalık sertifikası alan öğrencileri kutladıKendisi bu yarışmanın dünyaca ünlü bir minyatürcü olan Abdul Rehman Chughtai'nin adını taşıyan ve her yıl düzenlenen yarışmaların 7. olduğunu söyledi.

Büyükelçi Syrus Qazi bu yarışmanın Türkiye'nin doğusunda düzenlenmesinin ve çok sayıda öğrencinin katılmasının Pakistan-Türkiye kardeşliğinin halklarımız arasında derin kökleri olduğunu belirttiğini söyledi.Büyükelçi altını çizdi ki, böyle olaylar ve etkinlikler aracılığıyla bu değerli geleneği daha da sürdürmeleri için genç nesillere aktarabileceğiz.

Bitlis Valisi Sayın Oktay Çağatay konuşmasında Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı.Kendisi Bitlis ilindeki öğrencilerin yarışmaya olağanüstü katılımını derinden övdü ve böyle girişimlerin genç nesilleri yüzyıllarca eski kardeşliğimiz hakkında eğittiğini vurguladı ve Pakistan-Türkiye ilişkilerinin böyle etkinlikler aracılığıyla daha da güçleneceğini ekledi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Mehmet Emin Korkmaz hoşgeldiniz niteliğindeki konuşmasında Pakistan Büyükelçiliğine Chughtai Sanat Ödülleri Yarışmasını Bitlis'e getirdiği için teşekkür etti.Kendisi toplam 40 resmin jüri panelince değerlendirildiğini ve üç kategoride dokuz resme ödül verildiğini söyledi.

Bitlis'e ziyareti sırasında, Büyükelçi Syrus Qazi aynı zamanda Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.Bitlis ve Pakistan arasındaki eğitim ve kültür işbirliğini daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundular.