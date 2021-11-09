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Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor - Son Dakika

Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor

09.11.2021 12:50
Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor

Chugoku Bank Ltd., özel müşterilerine yönelik yeni Chugin mobil bankacılık uygulamasında veri ve işlemlerin güvenliğini korumak için Kaspersky Mobile Security yazılım geliştirme kitini (SDK) benimsediğini duyurdu.

Chugoku Bank Ltd., özel müşterilerine yönelik yeni Chugin mobil bankacılık uygulamasında veri ve işlemlerin güvenliğini korumak için Kaspersky Mobile Security yazılım geliştirme kitini (SDK) benimsediğini duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, mobil bankacılık uygulamalarının yaygınlığı salgın nedeniyle son 18 ayda arttı. Fiziksel binalar kapandıkça ve hareketler kısıtlandıkça daha fazla müşteri ödeme yapmak, bakiyelerini kontrol etmek ve para transfer etmek için bankacılık uygulamalarına yöneldi. Bununla birlikte, kullanıcı sayıları arttıkça, sahte uygulamalar, Truva atları ve kötü amaçlı yazılım saldırıları eşliğinde bankaları ve müşterilerini sömürmek isteyen siber suçluların taktikleri de çeşitlendi.

Kaspersky Mobile Security SDK, mobil uygulamalarda güvenlik işlevlerinin kolayca uygulanmasını sağlayan bir yazılım geliştirme kiti olarak öne çıkıyor. Küresel ölçekte benimsenen SDK, Japonya pazarında ilk kez benimsendi. Chugoku Bank, Kaspersky Mobile Security SDK'yı öncelikle, kimlik avı ve sahte uygulamalara karşı koruma önlemleri ve kötü amaçlı yazılım algılama ve veri koruma özellikleri de dahil olmak üzere sunulan çeşitli güvenlik işlevleri nedeniyle seçti. Banka, ayrıca ihale sürecinde önemli bir gereklilik olan lisanslama yoluyla sunulan yüksek maliyet performansına da değindi.

Uygulama geliştiricileri ve Kaspersky'nin sistem mühendisleri arasındaki yakın iş birliği sayesinde hizmetin benimsenmesi sorunsuz ve gecikmesiz olarak gerçekleşti. Gereksinimlerin tanımlanmasından uygulamanın geliştirilmesi ve yayınlanmasına kadar tüm süreç yalnızca altı ay sürdü.

Chugin uygulaması şu anda kullanıcılarına diğer özelliklerin yanı sıra bakiyelerini ve hesap ayrıntılarını görüntüleme, ödeme yapma ve para transfer etme olanağı tanıyor. 7 Temmuz 2021'de hizmetin sunulmasından sonraki bir ay içinde kullanıcı sayısı 20 bini aştı. Chugoku Bank, ileriye dönük olarak daha gelişmiş hizmetler sunmak için uygulamanın işlevselliğini daha da genişletmeyi planlıyor.

"En fazla güvenlik önlemini ortaya koyan Kaspersky'yi seçtik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chugoku Bank İş Geliştirme Departmanı Kanal Strateji Grubu Müdür Yardımcısı Osamu Takada, bu SDK'yı Japonya'da ilk kullanan banka olduklarını belirterek, "Ancak bölgemizdeki ilk uygulayıcı olmamıza rağmen kendimizi rahat hissettik. Kaspersky, mevcut ve gelişen güvenlik tehditleriyle başa çıkma konusunda kanıtlanmış uzmanlığa ve küresel düzeyde çok fazla deneyime sahip olduğu için çözümü herhangi bir endişe duymadan benimseyebildik." ifadelerini kullandı.

Chugoku Bank İş Geliştirme Departmanı Kanal Strateji Grubu'ndan Ai Ueda da "Bir dizi SDK'yı ve bu tür bir mobil uygulamaların karşılaşabileceği tehditleri kapsama yeteneklerini karşılaştırırken, en fazla güvenlik önlemini ortaya koyan Kaspersky'yi seçtik." açıklamasında bulundu.

Kaspersky Japonya Genel Müdürü Tsuyoshi Fujioka ise, "Mobil tehditlerin yavaşlama belirtisi göstermediği bu dönemde bankacılık sektörünün kendisini ve müşterilerini korumaya devam etmek için doğru adımları atması hayati önem taşıyor. Bölgede SDK'mızı benimseyen ilk şirket olan Chugoku Bank'ı, yeni inovasyonlar eşliğinde müşterilerine gelişmiş hizmetler sunmaya devam ederken güçlü koruma önlemleriyle destekleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Kaspersky, Japonya, Banka, Troy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Chugoku Bank, Kaspersky ile yeni mobil uygulamasını güvence altına alıyor - Son Dakika


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