Cİ Group 5. TSYD İzmir Voleybol Turnuvasına doğru

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası 17 Ekim Perşembe günü başlayacak.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, yaptığı açıklamada bu yıl 5. defa yapılacak turnuvanın geleneksel bir nitelik kazanmaya başladığını belirtti.

Futbolda 47. Folkart TSYD Ege Kupasının ardından voleybolda da Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinin katılımıyla bu turnuvayı düzenlediklerini ifade eden Okumuş, "Voleybol camiasının sahiplendiği turnuvaya Cİ Grup da isim sponsoru oldu. Sponsor destekleri ve yönetim kurulumuzun çabaları ile kente katkı sağladığına inandığımız bu organizasyonları yapabiliyoruz. İzmir'e ciddi katkı sağladığımızı ve spor yaşamına hareketlilik getirdiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu da İzmir'in voleybolu sevdiğini belirterek, TSYD İzmir Şubesinin 5 yıldır voleybola katkı verdiği için teşekkür etti.

Cİ Group Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Aktaş ise geçen senenin ardından bu yıl da turnuvaya sponsor oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.