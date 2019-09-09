Ci group buca çifte sevinç peşinde

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Erzinspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Ci Group Buca önce Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Nazilli Belediyespor ardından pazar günü karşılaşacağı Şile Yıldızspor karşılaşmalarından galibiyet bekliyor. Teknik direktör Ercümend Coşkundere, iki müsabakayı da evlerinde oynayacaklarını belirterek, "Ligde hedefimizi zaten zirve. Kupada da gidebildiğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Zorlu haftalar var ancak takımımın potansiyeline güveniyorum. Önce Nazilli engelini aşacağız. Ardından Şile Yıldızspor'u da yenerek evimizde kayıp yaşamayacağız" dedi.