Ci Group Buca deplasmanda Çankaya ile oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ci Group Buca deplasmanda Çankaya ile oynayacak - Son Dakika Spor

Ci Group Buca deplasmanda Çankaya ile oynayacak

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi 23 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Ci Group Buca, ikinci yarının ilk maçında yarın Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak.

Ci Group Buca deplasmanda Çankaya ile oynayacak, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk devreyi 23 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Ci Group Buca, ikinci yarının ilk maçında yarın Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Ankara Ostim Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada İsmail Semih İleri düdük çalacak. Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren Buca, kaleci Asil Kaan Güler'i kadrosuna dahil etti. İlk yarıda 1'inci Lig temsilcisi Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen genç eldivenle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Buca, sezon başında Karacebel Belediyespor'a kiraladığı kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı da tekrar kadrosuna dahil etti. Genç futbolcu Mustafa Teke ise Payasspor'a kiralandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çankaya, Futbol, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması
Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı Galatasaray'dan son dakika Arda Turan açıklaması

Son Dakika Haberleri
18:37 Beşiktaş, Antalya kampını Altınordu maçıyla tamamladı - Son Dakika Spor
18:35 Rion Brown, TOFAŞ'ta - Son Dakika Spor
18:30 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
18:24 Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Altınordu: 2 - Son Dakika Spor
18:23 Jesse Sekidika: Galatasaray'da bulunduğum için çok mutluyum - Son Dakika Spor
18:04 Jeremain Lens, Beşiktaş-Altınordu maçında sakatlandı - Son Dakika Spor
17:49 Karius, Altınordu maçında büyük bir hataya imza attı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:40:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ci Group Buca deplasmanda Çankaya ile oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]