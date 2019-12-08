Son Dakika Haberleri: Ci Group Buca galibiyeti unuttu
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Ci Group Buca galibiyeti unuttu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'la 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ci Group Buca galibiyeti unuttu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Silivrispor'la 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ligin 16'ncı haftasına kadar toplam 3 teknik adam değiştiren sarı-lacivertliler, 22 puan toplayıp zirvenin uzağında kaldı. Buca'da 3 hafta önce Nihat Balan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka da 3'üncü maçından galibiyet çıkaramadı. Aka yönetimindeki sarı-lacivertliler 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Buca, ilk yarının son maçında gelecek hafta evinde Düzcespor ile karşılaşacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:19 Kaynak: DHA
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