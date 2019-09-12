Son Dakika Haberleri: Ci group buca lige odaklanacak
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Ci group buca lige odaklanacak

59 dakika önce

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur maçında evinde Nazilli Belediyespor'a normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta penaltılarla 7-5 yenilerek elenen Ci Group Buca, lige döndü.

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ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur maçında evinde Nazilli Belediyespor'a normal ve uzatma süresi 2-2 biten maçta penaltılarla 7-5 yenilerek elenen Ci Group Buca, lige döndü. Teknik direktör Ercümend Coşkundere, 120 dakika zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Özellikle rakibin son 70. dakikada 10 kişi kalmasıyla birçok gol fırsatını değerlendiremediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Kupada turu istiyorduk, ancak olmadı. Tek düşüncemiz ligi zirvede tamamlamak. Pazar günü evimizde Şile Yıldızspor'la oynayacağız. Tüm motivasyonumuzu lig maratonu için harcayacağız. 3. haftayı kayıpsız geçip hem yolumuza devam edeceğiz hem de kupa yenilgisini unutturacağız" diye konuştu.


Türkiye Kupası, Nazilli, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
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