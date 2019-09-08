Son Dakika Haberleri: Ci group buca mutlu döndü
Son Dakika Spor Haber

Ci group buca mutlu döndü

27 dakika önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erzinspor'a karşı geriye düştüğü maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, İzmir'e puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Ci group buca mutlu döndü, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erzinspor'a karşı geriye düştüğü maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, İzmir'e puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı.
Teknik direktör Ercümend Coşkundere, zorluk seviyesi oldukça yüksek bir maça çıktıklarını belirterek, "Çok erken dakikada kalemizde golü gördük. Ardından toparlandık ve ikinci yarıda istediğimiz golü attık. Galibiyeti de alabilirdik. Son 2 dakikada 10 kişi kaldık. Kontrolü kaybetmemeye çalıştık. Neticede deplasmandan alınan puan önemlidir. Önce kupada Nazilli Belediyespor'u ardından ligde evimizde Şile Yıldızspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.
Buca, ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçti.


Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı! Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 12:32:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ci group buca mutlu döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]