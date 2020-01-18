Ci Group Buca seri peşinde - Son Dakika
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Ci Group Buca seri peşinde

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çankaya Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 yenerek başlayan Ci Group Buca, yarın Erzinspor'u konuk edecek.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ikinci yarısına Çankaya Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 yenerek başlayan Ci Group Buca, yarın Erzinspor'u konuk edecek.

Yeni Buca Stadı'nın bakımda olması nedeniyle karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynanacak. Can Cengiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Ersin Aka, sahadan 3 puanla ayrılıp galibiyet serisi başlatacaklarını söyledi. Öte yandan sağ bek Benjamin Fuchs'la yollar ayrıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
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