Son Dakika Haberleri: Ci group buca sezonu bekliyor
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Ci group buca sezonu bekliyor

18 dakika önce

TİRE 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Ci Group Buca, pazar günü sahasında oynayacağı Çankaya Futbol karşılaşmasına odaklandı.

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TİRE 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Ci Group Buca, pazar günü sahasında oynayacağı Çankaya Futbol karşılaşmasına odaklandı. Teknik direktör Ercüment Coşkundere, Buca camiası olarak yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Güçlü bir kadro kurduklarını ve çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Coşkundere, "Sezonun ilk maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Yeni sezonu iple çekiyoruz. Kaliteli bir kadromuz var. Umuyorum sezona galibiyetle başlarız" diye konuştu.
Ci Group Buca, Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığı takdirde Bucaspor adıyla ligde yer alacak.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:10 Kaynak: DHA
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