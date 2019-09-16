Ci group buca son nefeste

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde Şile Yıdızspor'u 90'ıncı dakikada Gökhan Erdöl'ün golüyle 1-0 yenen Ci Group Buca derin bir nefes aldı.

Grupta 3 haftada namağlup topladığı 7 puanla üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ercümend Coşkundere çok kritik bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Geçen hafta ligde kazanamadık, hafta içinde ise Türkiye Kupası'na veda ettik. Şile Yıldızspor karşılaşması bizim için çok değerliydi. Bu galibiyetle kendimize geldik. Son dakikaya kadar 3 puanı arzulayan bir takım vardı. Sonuçta kazandık ve şampiyonluk yolunda kaza yapmadık. Liglerimizde hiçbir maç kolay geçmeyecek. Ancak iyi bir takımız. Şampiyonluk yarışında var olacağız" dedi.