Ci group buca'ya eriş gelecek

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Köprüde intihar eden adama "Atla" diyen kadınlar beraat etti

Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil