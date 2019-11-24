Son Dakika Haberleri: Ci Group Bucaspor: 3-1
Son Dakika Spor Ci Group Bucaspor: 3-1 - Son Dakika Spor

Ci Group Bucaspor: 3-1

6 saat önce

STAT: İsmail OganHAKEMLER: Celal Bayraklı (xxx), Özcan Genel (xxx), Tolga Dede (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Alican (xxx) (Dk.68 Cenk xx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Burçin (xxx), Erdi (xx) (Dk.82 Sefa x), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx) (Dk.

Ci Group Bucaspor: 3-1, System.String[]

STAT: İsmail Ogan

HAKEMLER: Celal Bayraklı (xxx), Özcan Genel (xxx), Tolga Dede (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Alican (xxx) (Dk.68 Cenk xx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Burçin (xxx), Erdi (xx) (Dk.82 Sefa x), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (xx) (Dk.76 Abdurrahman x)

Cİ GROUP BUCASPOR: Ceyhun (xx) - Benjamin (xx) (Dk.81 Muhammet x), Doğan (xx), Mustafa (xx), Osman (xx), Gökhan Erdöl (xx), Cuma (xx)(Dk.66 Ahmet x), Gökhan Köseoğlu (xx), Enes (xx), Bertuğ (xx), İsa (x)

GOLLER: Dk. 13 - Dk. 61 Alican, Dk. 85 Sinan (Serik Belediyespor) - Dk. 8 Gökhan Erdöl (Ci Group Bucaspor)

SARI KARTLAR: Osman, Mustafa (Ci Group Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Ci Group Bucasporu 3-1 mağlup etti. Serik Belediyespor aldığı bu galibiyetle 31 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

8'inci dakikada gelişen Ci Group Bucaspor atağında Enes'in soldan ortasında topla buluşan Gökhan Erdöl, takımını öne geçirdi: 0-1.

13'üncü dakikada kaleci Ahmet'in uzun topu ile ceza sahası içerisinde buluşan Alican, kaleci Ceyhun'u çalımlayarak topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 tamamlandı.

61'inci dakikada Güven'in sağdan ortasında Buca ceza sahası içerisinde topla buluşan Alican kafasıyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

85'inci dakikada Sefa'nın soldan ortasında topla buluşan Sinan'ın ceza sahası çizgisi önünden vurduğu top filelerle buluştu: 3-1.

Maç Serik Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Bayraklı, Bucaspor, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:14 Kaynak: DHA
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