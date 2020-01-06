Ci Grup Buca umutlu - Son Dakika
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Ci Grup Buca umutlu

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ci Grup Buca, oynadığı iki hazırlık maçını da kazanarak umut verdi.

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ci Grup Buca, oynadığı iki hazırlık maçını da kazanarak umut verdi. Cizrespor ve Yeşilyurt Belediyespor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersin Aka, devre arasını çok verimli geçirdiklerini söyledi. Sıralamada 23 puanla 10. basamakta olduklarını belirten Aka, "Yeni transferlerimizin uyum sorununu atlatmasıyla birlikte daha güçlü hale geleceğiz. Kampı çok iyi değerlendirmeliyiz. İkinci yarı zorlu geçecek. Mutlaka üst sıralara tırmanacağız" yorumunu yaptı.

Buca ekibi devre arasında kadrosunda büyük çaplı operasyona gitmişti.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Cizrespor, Antalya, Buca, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
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