CIA, Avrupa'yı Suudi muhaliflerin can güvenliği için uyardı
22 dakika önce
BM'nin Kaşıkçı raporunda, CIA'nın, farklı ülkelerde yaşayan ve Suudi Arabistan'ın politikalarına muhalif kişilerin tehdit altında olduğuna dair 4 Batı ülkesini uyardığı bilgisine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:58
BM'nin Kaşıkçı raporunda, CIA'nın, farklı ülkelerde yaşayan ve Suudi Arabistan
'ın politikalarına muhalif kişilerin tehdit altında olduğuna dair 4 Batı ülkesini uyardığı bilgisine yer verildi.
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