Son Dakika Haberleri: CIA, Avrupa'yı Suudi muhaliflerin can güvenliği için uyardı
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CIA, Avrupa'yı Suudi muhaliflerin can güvenliği için uyardı

22 dakika önce

BM'nin Kaşıkçı raporunda, CIA'nın, farklı ülkelerde yaşayan ve Suudi Arabistan'ın politikalarına muhalif kişilerin tehdit altında olduğuna dair 4 Batı ülkesini uyardığı bilgisine yer verildi.

CIA, Avrupa'yı Suudi muhaliflerin can güvenliği için uyardı, System.String[]
BM'nin Kaşıkçı raporunda, CIA'nın, farklı ülkelerde yaşayan ve Suudi Arabistan'ın politikalarına muhalif kişilerin tehdit altında olduğuna dair 4 Batı ülkesini uyardığı bilgisine yer verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:58 
Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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