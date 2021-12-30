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CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı? - Son Dakika

CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?

30.12.2021 10:40
CIA, Danimarkalı yetim çocukları denek olarak mı kullandı?

Danimarka Radyosu'nda yayınlanan yeni bir belgesel, ülkedeki yüzlerce yetim çocuğun, rızaları olmadan gizli deneylerde kullanıldığını ortaya çıkardı. Belgeselde deneylerin CIA tarafından desteklendiği iddia edildi.

Danimarka Radyosu'nda yayınlanan 'The Search for Myself' adlı yeni bir belgesele göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1960'ların başlarında, çoğu yetimhanelerden gelen 311 Danimarkalı çocuk üzerinde 'şizofreni konusunda gerçekleştirilen gizli deneyleri' destek verdi.

Belgeselde CIA, insanlar üzerindeki deneyler konusunda etik kısıtlamaları belirleyen 1947 tarihli Nürnberg Yasası'na aykırı olarak gerçekleştirilen deneyleri desteklemekle suçlandı.

YAPIMCI DA ÇOCUKKEN DENEYLERE KATILMIŞ

Kopenhag'daki bir belediye hastanesinde düzenlendiği ve şizofrenide kalıtım ve çevre arasındaki bağlantıyı araştırmayı amaçladığı öne sürülen bu deneylere çocukken katıldığını söyleyen film yapımcısı Per Wennick, bir sandalyeye oturtulduğunu, kol, bacak, göğüs ve kalbinin çevresine elektrotlar yerleştirildiğini ve yüksek, tiz sesler dinletildiğini anlattı.

Wennick'in aktardığına göre deneyler, bir çocuğun psikopatik özelliklere sahip olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.

BİRÇOK ÇOCUĞUN HİKAYESİ

Deneyler konusunda "Bu sadece benim hikayem değil birçok çocuğun hikayesi. Çok rahatsız ediciydi" diyen Wennick, hastaneye götürülmeden önce kendisine 'eğlenceli bir şey' yapılacağına dair söz verildiğini belirtti.

Wennick'e göre proje, CIA adına işletilen ve İnsan Ekolojisi Fonu'ndan destek alan bir ABD sağlık hizmeti tarafından ortak finanse edildi.

Danimarka Sosyal Refah Müzesi'nden Jacob Knage Rasmussen, bunu, ülkedeki kimsesiz çocukların araştırma amacıyla kullanıldığı ilk kanıtlanmış vaka olarak nitelendirdi.

"Ne Danimarka'da ne de İskandinavya'da benzer girişimler gördüm" diyen Rasmussen, Danimarka Radyosu'na verdiği röportajda, bu olayın Nürnberg Yasası ile çelişen korkunç bir gelişme olduğunu söyledi.

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