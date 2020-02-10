Ciara fırtınası Avrupa sporunu da vurdu - Son Dakika
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Ciara fırtınası Avrupa sporunu da vurdu

7 saat önce

Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesindeki spor organizasyonları iptal edildi.

Ciara fırtınası Avrupa sporunu da vurdu, System.String[]

Avrupa'yı etkisi altına alan Ciara fırtınası nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesindeki spor organizasyonları iptal edildi.

İngiltere Premier Lig'de dün oynanması planlanan Manchester City- West Ham United karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama vuruşuna saatler kala ertelendi. Fırtına, kadın futbol liglerindeki fikstürü de etkiledi ve 11 mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Hızı saatte 150 kilometreyi bulan Ciara fırtınası nedeniyle İngiltere'de futbolun yanı sıra ragbi maçları ve at yarışları da iptal edildi.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda Birinci Ligi'nde ve ülke genelindeki amatör maçların ertelendiğini açıkladı.

Birinci ve İkinci liglerdeki karşılaşmaların ertelendiğini duyuran Belçika Futbol Federasyonu da bu maçların çarşamba ve perşembe günü oynanacağını bildirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde de (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach ile Köln arasında dün oynanması planlanan lig mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Manchester City, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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