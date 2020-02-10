Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu - Son Dakika
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Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu

6 saat önce

Ciara fırtınası, İngiltere'yi etkisi altına aldı.

Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu, System.String[]

Ciara fırtınası, İngiltere'yi etkisi altına aldı. Çok sayıda uçak seferinde gecikmeler meydana geldi. Yetkililer, 'hayati tehlike' başlığı altında sel uyarılarında bulundu.

Ciara fırtınası, İngiltere'de hayatı olumsuz etkiliyor. Yerel medya, yetkililerinin toplamda 248 sel uyarısında bulunduğunu duyurdu. Sel uyarıları, 'hayati tehlike' başlığı altında geçildi. Almanya ve Hollanda'da 100'den fazla uçak seferi iptal edilirken; İngiltere'de çok sayıda uçak seferinde aksamaların meydana geldiği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 121 kilometreyi bulduğu açıklandı. Kuzey Galler Otoyolu olarak bilinen A55'te hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürülürken; motosiklet, kamyon ve TIR'ların otoyola girişi yasaklandı.

FİLİKA, YÜKSELEN DALGALAR ARASINDA KALDI

İngiltere'nin Hastings kentinde bir sörfçü, fırtına nedeniyle yükselen dalgalar arasında kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, filika ile denize açılarak sörfçüyü kurtarmaya çalıştı. Filikanın dalgalarla boğuştuğu o anlar anbean kaydedildi.

Kurtarma ekiplerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, filikadaki ekiplerin ve sörfçünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Filikanın dalgalarla boğuşma anları

-Sörfçünün suyun içindeki görüntüsü

-Ülke genelinden fırtınaya dair görüntüler


İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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