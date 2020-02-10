Ciara Fırtınası Polonya'da 2 can aldı - Son Dakika

Avrupa'da etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, Polonya'da 2 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu.



Avrupa genelinde etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, saatte 100 kilometre hıza ulaştığı Polonya'da 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, birçok kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 52 yaşındaki anne ve 15 yaşındaki kızının Polonya'nın güneyinde bir kayak merkezinde rüzgarın söktüğü çatının üzerlerine düşmesi sonucu öldükleri belirtildi.



Polonya ve Almanya'da Sabine Fırtınası adıyla da bilinen Ciara Fırtınası, ülkede ulaşımı felç etti, hava ve tren yollarında seferler iptal edildi. Birçok bölgede ise elektrik kesintileri yaşandı.



Polonya Meteoroloji Servisi, fırtınanın ülkedeki etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. - VARŞOVA