Ciara Fırtınası Polonya'da 2 can aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ciara Fırtınası Polonya'da 2 can aldı - Son Dakika

Ciara Fırtınası Polonya'da 2 can aldı

40 dakika önce

Avrupa'da etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, Polonya'da 2 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Ciara Fırtınası Polonya'da 2 can aldı, System.String[]

Avrupa'da etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, Polonya'da 2 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu.


Avrupa genelinde etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, saatte 100 kilometre hıza ulaştığı Polonya'da 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, birçok kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 52 yaşındaki anne ve 15 yaşındaki kızının Polonya'nın güneyinde bir kayak merkezinde rüzgarın söktüğü çatının üzerlerine düşmesi sonucu öldükleri belirtildi.


Polonya ve Almanya'da Sabine Fırtınası adıyla da bilinen Ciara Fırtınası, ülkede ulaşımı felç etti, hava ve tren yollarında seferler iptal edildi. Birçok bölgede ise elektrik kesintileri yaşandı.


Polonya Meteoroloji Servisi, fırtınanın ülkedeki etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürmesinin beklendiğini bildirdi. - VARŞOVA

Polonya, Avrupa, Ciara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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