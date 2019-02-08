Cibali Sohbetleri Devam Ediyor

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç tarafından 12 Şubat Salı günü 16:00'da düzenlenecek sohbette, "200 Yıl Önce Haliç Kıyıları" araştırması ele alınacak.

Hakkıyla incelenmemiş istisnai bir kaynak olan 'Bostancıbaşı Defterleri'nde yer alan verilerle, tamamlanma aşamasına gelen '200 yıl Önce Haliç Kıyıları' araştırmasının yöntembilimsel özelliklerini tanıtacak ve elde ettikleri ilk bulguları kartografik ve tarihsel açıdan değerlendirip yorumlayacak.

"Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı" sergisi kapsamında gerçekleştirilen "CİBALİ SOHBETLERİ"serginin atmosferi içinde fabrikayı ve ona dair öyküleri dinlemek isteyen herkesin katılımına açık.

Rezan Has MüzesiCibaliSigaraveTütünFabrikasıEserleriKoleksiyonu

Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nda kullanılan makinaların, eşyaların, belgelerin ve fotoğrafların ait oldukları yere dönebilmeleri adına 2005 yılında başlayan mücadele 2008 yılında sonuçlandı ve eserler İslam ve Bilim Teknolojileri Müzesi envanterine kaydedildikten sonar Rezan Has Müzesi'ne geçici sure ile devredildi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ile TürkiyeCumhuriyeti'nin endüstriyel, ekonomik, siyasal, sosyo-kültürel tarihine tanıklık etme olanağı sunan bu koleksiyon, Cibali Tütün Fabrikası'nın Türkiye emek tarihindeki yerini, özellikle de kadının iş gücüne verdiği katkı ve emeği de ortaya koyuyor.

100 yılı aşkın tarihin degerek birimleri gerek çalışanları ile ülkenin ekonomik ve toplumsal değişim sürecinde hatırı sayılır katkıları olan Önemli ve dinamik bir mekânın öyküsünü aktaran bu serge aynı zamanda, yaşadığımız kentsel dönüşüm sürecinin toplumsal hafızamızdan neleri tamamen silip, neleri kökten değiştirdiğini de bir kez daha hatırlatıyor.