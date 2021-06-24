Çıbana Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Çıban Çıkması Nedenleri ve Tedavisi

Çıban, yılın bazı zamanlarında çoğu kişide görülebilir. Sivilceden daha zor geçen bir sağlık sorunu olan çıban doğru yöntemler ile tedavi edilmelidir. Çıban haline gelen iltihaplı şişlikte ağrı, kızarıklık ve zonklama görülebilir.

Çıbana Ne İyi Gelir?

Yılın belli zamanlarında çeşitli nedenlere bağlı olarak ciltte çıban çıkabilir. Çıban genellikle kıl yuvasının ve ya yağ bezinin iltihaplanması sonucunda oluşmaktadır. Çıban çıktığında ağrı, zonklama ve kızarıklıklar görülür. Kişilerde ense, yüz ve kaba et kısımlarında çıban daha fazla çıkmaktadır. Çıban doğal yollar ile evde de tedavi edilebilir. Bakteriler kıl köklerine yerleşerek iltihap oluşmasına neden olabilir. Çıbana karşı sıcak havlu ile kompress uygulanmalıdır. Öncelikle bir kaseye sıcak su doldurularak temiz havlu suya daldırılır. Sıcak su ile ıslanan havlu çıbanın olduğu bölgeye konularak 10 dakika dinlendirilir.

Çıban yok olana dek her gün bu yöntem uygulanmalıdır. Çay ağacı yağı da çıbanın yok olmasını sağlayacak yöntemlerdendir. Antiseptik özelliğe sahip olan okaliptus yağı çıbana karşı doğal bir reçete olarak bilinmektedir. Okaliptus yağı pamuğa damlatıldıktan sonra çıbanın çıktığı bölgeye uygulanır. Pamuk ise o bölgede 10 dakika kadar bekletilir. Çıban yok olana kadar her gün uygulamanın da yapılması gerekmektedir.

Çıban Nasıl Geçer?

Çıban genellikle yaz aylarında vücudun çeşitli bölgelerinde çıkabilir. Çıbanın geçmesi için sıcak pansuman da yapılabilir. Sıcak pansuman ağrıyı azaltır ve olgunlaşma sürecini hızlandırır. Çıbanın geçmesi için evde doğal yöntemler uygulanabilir. Ayrıca ilerleyen süreçlerde ise uzman bir hekim tarafından muayene yapılabilmelidir. Doktorun vereceği ilaçlar, antiseptikler ve antibiyotikler ile çıbanın geçirilmesi de sağlanabilir. Çıbanın iyice gelişmesi durumunda olgunlaşan çıban kesilerek içerisindeki irin de akıtılmalıdır. Bu şekilde çıban tedavisi de kolay bir şekilde yapılacaktır. Çıban doğru yöntemler kullanılarak geçmesi sağlanır.

Çıban Çıkması Nedenleri Nelerdir?

Çıban genellikle deride bir anda hızlı bir şekilde oluşmaya başlayacaktır. Bakterilerin kıl köklerine ve ya yağ bezelerine yerleşmesi sonucu çıban ortaya çıkar. Özellikle fazla kilolara sahip olan insanlarda çıban daha fazla çıkabilir. Başta erkeklerde uzun bir süre pantolon giyilmesi sonucunda kemer yerindeki sıkışmalar çıban çıkmasını tetikleyebilir. Ter ve sürtünmeden dolayı da oluşan tahriş ile birlikte çıban ortaya çıkabilir.

Çok oturan ve hareketsiz kalan kişilerde de çıban çıkma olasılığı çok yüksektir. Çıbanların gelişmemesi için kişisel hijyen ve temizliğe de çok dikkat edilmesi gerekmektedir. O nedenle başkalarının kullandığı havlular, kıyafet ve çarşaflar da kullanılmamalıdır. Her gün düzenli duş almak çıban çıkma olasılığını azaltır. Vücut temizliği düzenli yapılmalıdır. Ayrıca anti bakteriyel duş jeli de kullanılmalı. Vücutta sık sık çıban çıkması bağışıklık sisteminin düşük olduğu anlamına gelir.

Çıban Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çıban tedavisi yapılırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Vücutta çıkan çıban asla sıkılmamalıdır. Bu nedenle bakteriler vücuda yayılabilir. Ayrıca çıban olan yer de antiseptik olan bir sabun ile iyice yıkanmalıdır. Çıbanın uç vermesi ve kendi kendini boşaltması sağlanır. Bunun için de günde 5- 10 dakika kadar sıcak kompres uygulanmalıdır. Enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasını engellemek için eller iyice yıkanmalıdır. Ayrıca patlamış olan bir çıban mutlaka temiz olan bir bant ile dikkatli bir şekilde sarılmalıdır. Ayrıca enfekte olan bölgeler yıkanarak kurulandığında da temiz havlu kullanılmalı.