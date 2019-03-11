Çibik, Mahalle Odasında Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

İscehisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Çibik ile Belediye Meclis üyeleri seçim çalışmaları kapsamında mahalle odalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

İscehisar Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Çibik ile Belediye Meclis üyeleri seçim çalışmaları kapsamında mahalle odalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.



Çibik, Kavak Mahallesi Dadakoğlu odada vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.



İscehisar'da yapılan çalışmaları ve AK Parti hükümetinin destekleri ile İscehisar'ın önümüzdeki dönem ufuklarını açacak projeleri vatandaşlar ile paylaştıklarını ve destek istediklerini belirten Çibik,

"İnsanlarımız ve İscehisar'ımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu göreve bizi siz getirdiniz. Sizlere hizmet etmek benim en birinci vazifem. İscehisar'da görev aldığımız süre içinde AK Parti hükümetimizin destekleri, değerli Bakanımız Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve diğer vekillerimiz ile İscehisar'ın en iyi hizmeti alması için gayret göstermeye devam ediyoruz." dedi.



Çibik'in oda ziyaretlerine AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, Gençlik Kolları Başkanı Mesut Çelen ve İscehisar AK Parti Belediye Meclis Adayları eşlik etti.

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