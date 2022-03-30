Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

30.03.2022 11:07

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, nisan ayının ikinci haftasındaki ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, nisan ayının ikinci haftasındaki ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.

Havanın birçok yerde yavaş yavaş ısındığı ve batı illerinde bazı vatandaşların denize girmeye başladığı son günlerde, hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Cıbıltepe'de turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Kar yağışıyla sezonun uzadığı kayak merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığının takviminde yer alan 11-15 Nisan'daki ara tatil döneminde de öğrenciler ile velilerine kayak hizmeti sunulacak.

Soğuk hava nedeniyle kar kalitesinin bozulmadığı merkezde oteller, tatil döneminde kayakseverleri ağırlamaya hazır.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 2 bin 900 yatak kapasiteli 3'ü 5 yıldızlı 8 otelin yanı sıra çok sayıda apart otel bulunuyor.

"Kayakseverleri tatillerinin finalini yapmaya davet ediyoruz"

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kent genelinin bu yıl mart ayında yoğun kar aldığını söyledi.

Yüksek rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de 10 gün boyunca kar yağışının etkili olduğunu ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Kar yağışı, kayakseverlere bulunmaz bir kar kalitesi getirdi. Sezon sonu beklemediğimiz bir kar olabilir ama bütün kayakseverler için bir fırsat oluşturmuştur. Tesisler olarak biz de bununla ilgili kampanyalar düzenledik. Valiliğimizle yaptığımız görüşmede ara tatil dolayısıyla liftlerin 17 Nisan'a kadar açık kalmasını istedik. Sağ olsunlar bize desteklerini esirgemediler. Bu anlamda bölgemizde oteller, 17 Nisan'a kadar hizmet verecek. Bütün kayakseverleri tatillerinin finalini yapmaya davet ediyoruz."

Kayak eğitmeni Barış Yanardağ da martın son günlerinde olmalarına rağmen pistlerin karla dolu olduğunu belirterek, "Bütün kayakseverleri, turizm için başka illerden ve çevre illerden gelenleri kayak merkezine davet ediyoruz. Beyaza bürünmüş sarıçam ormanlarını, bu doğal güzellikleri görsünler." diye konuştu.

Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor
Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor Erzurum ve Kars'ta 87 yerleşime kar nedeniyle ulaşılamıyor Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü Kars Valiliğinde muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Nisan, Kars, kar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
11:07 AK Parti'den istifa eden Amine Cansu Kaba, Gelecek Partisi ile dirsek temasında olduğu öğrenildi!
11:03 Pinhani konserinde birbirlerine girdiler! Kavga anları saniye saniye kaydedildi
10:58 Tebliğci ve alkol alan vatandaş arasında gerilim: Siz şu an taciz ediyorsunuz
10:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu
10:52 Gelecek Partili Temurci'den ilginç iddia: Bahçeli'nin cumhurbaşkanı adayı da 6'lı masadan biri olabilir
10:52 Mikolayiv'de Rus füzelerinin hedefi olan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
10:47 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! İlhan ve Büşra yakınlaşıyor
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 11:24:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cıbıltepe ara tatilde de kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement