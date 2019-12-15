Cıbıltepe'de kızak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cıbıltepe'de kızak keyfi - Son Dakika

Cıbıltepe'de kızak keyfi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçamlar ve kristal kar ile ünlü Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kızak keyfi yaşadı.

Cıbıltepe'de kızak keyfi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçamlar ve kristal kar ile ünlü Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kızak keyfi yaşadı.

Kayak merkezinde aralıklarla yağan kar yağışının ardından 2. etap pistlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü. Kayak için yeterli kar olmaması nedeniyle vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kızak keyfi yaptı.

Cahit Yeşertaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış Kayak Merkezi'ni ve Kars'ı görmek için geldiklerini belirterek, " Avustralya'dan eşim ve çocuğumla geldik. Çünkü Avustralya da kar görmek kısmet değil. Oralarda kar görmek zor." dedi.

Yeşertaner, Sarıkamış'ın doğasının ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Eşim ve çocuğuma, 'Gelin sizi Türkiye'ye götüreyim doğru düzgün kar görün insanların sıcaklığını hissedin' dedim. Sarıkamış'ın ününü hep duyduk. Bu sene umduğumuz karı göremedik. İnşallah daha iyi olur. Ama çok güzel, doğa içinde vakit geçiriyoruz. Çocuğum mutlu çünkü kızak kayıyor." diye konuştu.

Cahit Yeşertaner'in eşi Karen Yeşertaner de güzel bir an yaşadıklarını dile getirerek, "Buralar çok güzel. Kayak merkezi, sarıçam ormanları, kar ve insanlar çok güzel." ifadesini kullandı.

Çocuklar, aileriyle birlikte kızak kaydı, kar üzerinde oyun oynadı.

Kayak Merkezi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ücretli poşet uygulaması sonucu yurt genelinde poşet kullanımı yüzde 77 düştü
Google'dan Türkiye için lisans durdurma uyarısı Vatandaşlara önemli uyarı! 3-6 ve 7 numara plastiklerden uzak durun Türkiye acil kodla istemişti! İHA ve SİHA'lar KKTC'ye geldi

Son Dakika Haberleri
18:54 Kantinlere 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika
18:54 Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı - Son Dakika
18:53 Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı - Son Dakika
18:53 Tokyo Olimpiyat Stadı açıldı - Son Dakika
18:52 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cıbıltepe'de kızak keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]