Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü - Son Dakika
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Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü

27.03.2022 10:52
Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yağışlarla birlikte sezonun uzaması, atlı kızakçıların yüzünü güldürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yağışlarla birlikte sezonun uzaması, atlı kızakçıların yüzünü güldürdü.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe'de mart ayında etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Bu nedenle kayak sezonunun 17 Nisan'a kadar uzatıldığı kayak merkezine gelen yerli yabancı turistler, kayak ve snowboard kaymanın yanında atlı kızakla tur atmanın keyfini yaşadı.

Sezonun uzaması, Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği atlı kızak sahiplerini memnun etti.

Atlı kızak sahibi Serhat Aybay, AA muhabirine, iyi bir kış sezonu geçirdiklerini söyledi.

Sezon sonuna doğru etkili olan yağışlardan memnun olduklarını belirten Aybay, "Nisan'ın 17'sine kadar sezon sürecek daha kaliteli bir kar var. İnsanlara buraya gelmelerini tavsiye ederim. Türkiye'nin en iyi kayak tesislerinden biri olduğunu herkes biliyor. Kızaklı tur etkinliklerimiz devam ediyor, herkesi buraya bekleriz." dedi.

İzmir'den tatil için ailesiyle Sarıkamış'a gelen Esra Öz ise "İzmir'de olduğumuz için pek kar görmüyoruz. İlk defa kristal kar gördük, kayak dersi aldık. Atlı kızağa da ilk defa biniyoruz. İlkleri yaşadığımız bir tatil oldu, çok keyif aldık." diye konuştu.

Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü
Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü
Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü
Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Nisan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cıbıltepe'de sezon uzayınca atlı kızakçıların yüzü güldü - Son Dakika


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