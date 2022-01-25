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Cıbıltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Cıbıltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü

25.01.2022 11:21
Cıbıltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü

Türkiye'nin kış turizminin parlayan yıldızı haline gelen, kristal karı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki doluluk oranı yarıyıl tatilinde yüzde 90'a ulaştı.

Türkiye'nin kış turizminin parlayan yıldızı haline gelen, kristal karı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki doluluk oranı yarıyıl tatilinde yüzde 90'a ulaştı.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, 2 bin 900 yatak kapasiteli 3'ü 5 yıldızlı 8 otelin yanı sıra çok sayıda apart otel bulunuyor.

Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle turistlerin uğrak yeri olan kayak merkezini yarıyıl tatilinde tercih eden kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

Alp disiplini ve kuzey disiplini kayak uygulamaları ile kayak safari ve kızaklı gezilerin de yapılabildiği kayak merkezine gelenler, snowboard sporu için hazırlanmış pistlerde de kayıyor.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Cıbıltepe'yi yarıyıl tatilinde ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler, kristal kar üzerinde, sarıçam ormanları arasında bulunan uzun kayak pistlerinde eğlenceli anlar yaşıyor.

5 telesiyej ile toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 10 slalom pistle konuklarına hizmet veren kayak merkezinde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışıyla Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki kar seviyesinin daha iyi duruma geldiğini söyledi.

Turizmciler olarak buna sevindiklerini dile getiren Taş, "Gerçekten güzel bir kar yağışı oldu, bu da hem bizim hem misafirlerimizin isteğiydi. Kayak merkezimizin yoğunluğu gayet güzel, turizmciler olarak bundan mutluyuz." dedi.

"Sarıkamış'ta kayak yapan başka kayak merkezine gitmiyor"

Halit Taş, dünyanın en iyi kayak merkezlerinden birine sahip olduklarını ifade ederek, "Şunu iddia ediyoruz; Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelip bu deneyimi yaşamış misafirlerimiz bir daha başka yere gitmiyor, Sarıkamış vazgeçilmezleri oluyor. Otellerdeki yoğunluktan oldukça mutluyuz." diye konuştu.

Tesislerde Kovid-19 nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını belirten Taş, şunları kaydetti:

"Aşıların yaygınlaşmasıyla sezon daha rahat geçiyor, yine güvenlik önlemlerimiz en üst düzeyde, personel ya da temas konusunda herkesin gönül rahatlığıyla gelip kayak merkezinde tatillerini geçirmelerini istiyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu yoğunluk gitgide artar. Şu anda tesislerimiz pandemi koşulları nedeniyle tam kapasite değil, yüzde 80-90 civarında bir dolulukla var çünkü sosyal mesafe açısından misafirlerimize gerekli koşulları sağlamak durumundayız."

Cıbıltepe'ye yoğun talep var

Kayak merkezinde hizmet veren otelin genel müdürü Kemal Sönmez de Sarıkamış'taki kayak merkezinde sömestri yoğunluğu olduğunu belirterek, "Bölgedeki otel ve tesislerin doluluk oranları gayet iyi. Sömestir sonrası da aynı doluluk devam edecek, bu sene çok yoğun bir talep var. Mekanik tesislerimiz, kayak pistimiz çok güzel, yeterli kar var, ilerleyen günlerde kar yağmaya devam edecek. Kayak severler bölgemizi bu sebeple tercih ediyor. Sarıçam ormanlarının içerisinde kayak yapmak hakikaten çok büyük zevk. Bölgeye gelen bir daha gidemiyor." şeklinde konuştu.

Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sarıkamış'ın kristal karı hiçbir tarafa benzemez çünkü Alpler'deki o kristal kar ülkemizde sadece Sarıkamış'ta var, bunu kayakçılar çok iyi biliyor. Bölgemizin bir diğer özelliği, çamlar arasındaki pistlerimiz çok uzun. Diğer bölgelere oranla burada çığ tehlikesi yok. Sarıkamış'ta kaymak hem kayakçılar hem snowbordcular için çok büyük zevk. Geçen sene nisan ayında sezonu kapattık, bu sene de öyle gözüküyor, artık 15-20 Mart sonrasına da rezervasyonlar kaymaya başladı."

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kayak Merkezi, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cıbıltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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