Son Dakika Haberleri: Cıbıltepe'de Yılbaşı Kutlamaları

Cıbıltepe'de Yılbaşı Kutlamaları

9 dakika önce

- Kafkas oyunlarından detaylar Havai fişek gösterisi İranlı turistler ve bir vatandaşla röportaj Kutlamalardan detaylar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler 2019 yılına Kafkas oyunları, havai...

Cıbıltepe'de Yılbaşı Kutlamaları, System.String[]
- Kafkas oyunlarından detaylar
Havai fişek gösterisi
İranlı turistler ve bir vatandaşla röportaj
Kutlamalardan detaylar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler 2019 yılına Kafkas oyunları, havai fişek gösterisi ile girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Kars, Güncel
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