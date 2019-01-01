Cıbıltepe'de Yılbaşı Kutlamaları

- Kafkas oyunlarından detaylar Havai fişek gösterisi İranlı turistler ve bir vatandaşla röportaj Kutlamalardan detaylar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler 2019 yılına Kafkas oyunları, havai...

- Kafkas oyunlarından detaylar

Havai fişek gösterisi

İranlı turistler ve bir vatandaşla röportaj

Kutlamalardan detaylar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler 2019 yılına Kafkas oyunları, havai fişek gösterisi ile girdi.

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