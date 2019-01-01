Cıbıltepe'de Yılbaşı Kutlamaları
9 dakika önce
- Kafkas oyunlarından detaylar Havai fişek gösterisi İranlı turistler ve bir vatandaşla röportaj Kutlamalardan detaylar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler 2019 yılına Kafkas oyunları, havai...
- Kafkas oyunlarından detaylar
Havai fişek gösterisi
İranlı turistler ve bir vatandaşla röportaj
Kutlamalardan detaylar KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe'de, yerli ve yabancı turistler 2019 yılına Kafkas oyunları, havai fişek gösterisi ile girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:17 Kaynak: AA
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