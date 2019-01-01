Son Dakika Haberleri: Cıbıltepe'de Yılın İlk Günü Yoğunluğu

Cıbıltepe'de Yılın İlk Günü Yoğunluğu

15 dakika önce

- Kayak merkezinden görüntüler -Otel Müdürü Saraçoğlu ile röportaj -Kayak kayanlardan detaylar -Rana Gümüş ve bir vatandaşın konuşması -Kayak hocası Tarkan Usta'nın konuşması -Kızak kayan çocukların görüntüsüTürkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kar kalınlığının 130...

- Kayak merkezinden görüntüler
-Otel Müdürü Saraçoğlu ile röportaj
-Kayak kayanlardan detaylar
-Rana Gümüş ve bir vatandaşın konuşması
-Kayak hocası Tarkan Usta'nın konuşması
-Kızak kayan çocukların görüntüsü

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan ve kar kalınlığının 130 santimetreye ulaştığı Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Tesislerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Gümüş, Güncel
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