Cıbıltepe'deki turizmciler kayak sezonunu mutlu kapattı - Son Dakika
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Cıbıltepe'deki turizmciler kayak sezonunu mutlu kapattı

13.04.2022 11:40
Cıbıltepe'deki turizmciler kayak sezonunu mutlu kapattı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sezonun sona erdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni bu kış tercih eden kayakseverler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sezonun sona erdiği Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni bu kış tercih eden kayakseverler, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe, eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli pistleriyle ilgi gören Cıbıltepe, il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Özellikle snowboard için hazırlanmış pistleriyle adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken kayak merkezinde sezon bu hafta sona erdi.

Otel ve apart evleri ile 2 bin 830 yatak kapasiteli kayak merkezi ve civarında, bu kış sezonunda yaklaşık 500 bin kişi ağırlandı.

" İran, Azerbaycan, Rusya'dan yoğun talep vardı"

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Taş, AA muhabirine, sezonu sıkıntı yaşamadan dolu dolu kapattıklarını söyledi.

Öncekine göre bu sezon yoğun talep aldıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Bu sene çok kar yağdı ayrıca ülkemizin dört bir yanından ve İran, Azerbaycan, Rusya'dan yoğun talep vardı. Sezonda doluluk oranlarımız yüzde 90-100'ü buldu. Sezonu kazasız belasız geçirdik. Herhangi bir problem olmadan misafirlerimizi mutlu bir şekilde göndermiş olduk. Önümüzdeki sezon için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Seneye yerli yabancı misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yıldır turizmciler olarak olumsuz etkilendiklerini anlattı.

Bu yıl sezona hızlı başladıklarını belirten Sönmez, "Aralık ayında başladığımız sezonu nisan ortalarına kadar getirdik. Bütün otellerimiz, apartlarımız dolu bir sezon geçirdi. Gelen yerli ve yabancı turistlerimize en iyi hizmeti vermeye çalıştık." dedi.

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Cıbıltepe Kayak Merkezi, Rusya, İran, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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