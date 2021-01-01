Cıbıltepe Kayak Merkezi 2021'i "sessiz" karşıladı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, yeni yılı "sessiz" karşıladı.

Önceki yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin yeni yılı kristal kar üzerinde karşıladığı Cıbıltepe, kısıtlamalar nedeniyle tüm tesislerini kapattı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, kısıtlama nedeniyle sessizliğin hakim olduğu oteller bölgesi ile ilçedeki farklı noktalarda denetim yaptı.

Koşal, görevi başındaki personelin yeni yılını kutlayarak başarı diledi.