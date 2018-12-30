Son Dakika Haberleri: Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (1)

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (1)

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:45 Kaynak: AA

Karanlıkdere, Sarıkamış, Kars, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Güncel
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