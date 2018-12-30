Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (3)
25 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: AA
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