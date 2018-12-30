Son Dakika Haberleri: Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (4)

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Çok Sayıda Kişi Mahsur Kaldı (4)

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayak severleri taşıyan telesiyej henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etmeye başladı.

Jandarma ve diğer personelin telesiyejde mahsur kalanları tahliye işlemi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:55 Kaynak: AA

Jandarma, Sarıkamış, Kars, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Güncel
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