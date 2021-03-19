Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde gece kayağı turistleri büyülüyor - Son Dakika

Kristal karı, sarıçam ağaçları ile uzun ve güvenli kayak pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezi Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayakseverler gece kayağı yapma keyfi yaşıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta sarıçam ağaçları içerisinde 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe, kayak severlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Her hangi bir çığ tehlikesi, fırtına, sis gibi kayağı olumsuz etkileyen hiçbir şeyin bulunmaması, tatil yapan yerli ve yabancı turistler, gündüz kayağının yanı sıra geceleri de ışıklandırılan ve etrafı sarıçam ağaçlarıyla çevrili pistlerde, saatlerce kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kayak tutkunları, kayak merkezinin 5 ile 1 nolu ışıklandırılmış pistlerinde kesintisiz olarak 5 kilometre gece kayak yapıyor.

"Gece kayağına bayıldık"

İstanbul'dan tatil için gelen Yiğit Konuk AA muhabirine, Sarıkamış'ın çok güzel doğasıyla birlikte muazzam bir kayak merkezine sahip olduğunu söyledi.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezine ilk defa geldiğini anlatan Konuk, "Gündüz kayağın keyfini yaşadık gecede ilk defa kayak, snowboard kaydım. Sarıçam ormanları içinde bu güzel havada gece kayağına bayıldık. Gerçekten çok güzeldi, keyif aldık." dedi.

Kayak sever Atakan Çelik ise ailemle birlikte kayak tatili için Sarıkamış'a geldik. Gündüz kayağın yanı sıra gece kayağını tadını çıkaralım dedik. Doğusuyla, batısıyla bütün kayak merkezleri bizim ve severek geliyoruz." diye konuştu.