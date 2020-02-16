Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından güneşin açmasıyla hafta sonunu fırsat bilen kayakseverleri ağırladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı merkezde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayak tutkunları kayak, snowboard ve kızağın keyfini çıkardı.

Kayak öğreticisi Alper Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu tatili ve havanın güzel olması nedeniyle pistlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sarıçam ormanları arasında kayak keyfi yaşamanın ayrı bir güzelliği olduğunu belirten Laçin, "Havanın güzel olmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen misafirlerimizin yanı sıra çevre il ve ilçelerden kayakseverler, Sarıkamış'ın kristal karı ve sarıçamlarının arasında kayak keyfi yaşıyor. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.

Çocuklar için kızak kiralayan Hacı Sarı da hafta sonu olması dolayısıyla yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

Kayak merkezi, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 33 kilometreyi bulan 9 pistle hizmet veriyor.