Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2) - Son Dakika

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2)

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.

İlçedeki kayak merkezinin yer aldığı oteller bölgesinde bulunan 5 katlı bir otelin en üst katındaki 2 odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın otel görevlilerince söndürülemeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gelen Sarıkamış itfaiyesi ekipleri, otel görevlileri ve vatandaşlarca müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Olayda, otelin 2 odasında hasar oluştu.

Yangın sırasında müşteri bulunmadığı öğrenilen oteldeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2)

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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