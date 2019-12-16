Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde otel yangını (2) - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.

İlçedeki kayak merkezinin yer aldığı oteller bölgesinde bulunan 5 katlı bir otelin en üst katındaki 2 odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın otel görevlilerince söndürülemeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Gelen Sarıkamış itfaiyesi ekipleri, otel görevlileri ve vatandaşlarca müdahale edilen yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Olayda, otelin 2 odasında hasar oluştu.

Yangın sırasında müşteri bulunmadığı öğrenilen oteldeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.