Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Sömestir Yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.



Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı, çığ tehlikesinin olmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olma yolunda hızla gelişen 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'deki tesisler, yarıyıl tatilinde doldu.



Tatile giren öğrencilerin yanı sıra Kafkaslar'a yakınlığı sebebiyle komşu ülkelerden de rağbet gören Cıbıltepe'de bulunan işletmelerden Kayı Snow Oteli'nin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sömestir tatilinde yoğunluk yaşandığını söyledi.



Saraçoğlu, yarı yıl tatilinin de etkisiyle otellerde doluluk oranının yüzde 95'lerin üzerinde olduğunu belirterek, "Sarıkamış bu sene en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Kar kalınlığımız 140 santimetrenin üzerinde, bütün pistlerimiz açık ve her gün kayak için ideal duruma getiriliyor." dedi.



Cıbıltepe'nin gözde kayak merkezlerinden olduğunu ifade eden Saraçoğlu, "Çok iyi hizmet veriyoruz. Kayak tatiline gelen misafirlerimiz için her akşam çeşitli organizasyonlarla tatillerinin iyi geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." diye konuştu.



"Sarıkamış dünyanın sayılı kayak merkezlerindendir"



Kayak eğitmeni Gıyas İnaç da bu sene doluluk oranının yüksek olduğunu belirterek, yarı yıl tatilinde bu yoğunluğun arttığını söyledi.



İlginin mart ayı sonuna kadar yüksek olmasını beklediklerini anlatan İnaç, "Sarıkamış dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biridir. Yalnızca kristal karı değil Sarıçam ormanları olduğu için de çığ tehlikesi ve kaybolma riski yok. Cıbıltepe'de nereden kayarsanız kayın oteller bölgesine iniyorsunuz. Bu yüzden Sarıkamış kayak için en ideal yerdir." ifadelerini kullandı.



İzmir'den kayak için Sarıkamış'a gelen Onur Abat ise doğa harikası Cıbıltepe'de kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını vurgulayarak, "İzmir'den Sarıkamış'a kayak için geldim. Sarıçam ormanları arasında kayak yapmak zevkini bu tatilde yaşıyorum. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyorum. Pistleriyle, doğasıyla mükemmel bir yer." dedi.



"Burası çok eğlenceli"



İstanbul'dan yarı yıl tatilini fırsat bilerek ailesiyle Cıbıltepe'ye kayak yapmaya gelen 8 yaşındaki Ali Ayvacı de tatili dolu dolu geçirdiğini ifade ederek, "Sarıkamış'ı çok sevdim, buraya İstanbul'dan geldim. Burası çok eğlenceli bir yer, çok iyi dostlarım oldu. Kayağın keyfini yaşıyoruz." şeklinde konuştu.



Tatilde kayağın keyfini yaşayan Nihat Ünsal Karakuş da "Sömestirde kayağa geldik, burası gerçekten çok güzel. Cıbıltepe'nin ormanları, kayak merkezi çok güzel, gelmeyenlere tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.



Cıbıltepe'de toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom,1 snowboard pisti ile saatte 1200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.

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