Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı

05.03.2022 14:31

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Ride End Spor ve Müzik Festivali" başladı.

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Ride End Spor ve Müzik Festivali" başladı.

Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki organizasyonun ilk gününde, kayak ve snowboard takımlarını giyen sporcular, pistte oluşturulan rampadan atlayışlar gerçekleştirdi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, Valilik desteğiyle bölgede kış turizmini renklendirmek amacıyla festival düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin tanıtımı için turizm işletmecilerinin katkılarıyla eğlenceli organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizi her yerde tanıtıyoruz fakat bu tür adrenalin dolu sporları ön plana çıkarınca daha iyi oluyor. Burada yarışan arkadaşlar Türkiye'de derece yapmış kişiler. Bunların paylaşımlarının sosyal medyadaki etkilerini düşündüğünüz zaman bölgemize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu tür organizasyonlar, bölgenin ve kayak merkezinin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu etkinlikleri çoğaltmamız lazım. Hava güzel, kayak tesisleri dolu, pistleri güzel ve mekanik tesisler çalışıyor. Bu tür etkinlikleri ileriki yıllarda geliştirerek sürdüreceğiz."

Festival, spor, müzik ve ödül töreni organizasyonlarıyla yarın sona erecek.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı

YORUMLAR
500
Van'da engelli öğrenciler yeteneklerini sergiledi Van'da engelli öğrenciler yeteneklerini sergiledi Şarkıcı Çelik Siyasete Atıldı! Yeni Partisi Şoke Etti! Şarkıcı Çelik Siyasete Atıldı! Yeni Partisi Şoke Etti!

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Müzik Festivali, Müzik, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement