Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde spor ve müzik festivali başladı - Son Dakika

Kars'ta düzenlenen "Sarıkamış Ride End Spor ve Müzik Festivali" başladı.

Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki organizasyonun ilk gününde, kayak ve snowboard takımlarını giyen sporcular, pistte oluşturulan rampadan atlayışlar gerçekleştirdi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, Valilik desteğiyle bölgede kış turizmini renklendirmek amacıyla festival düzenlediklerini söyledi.

Bölgenin tanıtımı için turizm işletmecilerinin katkılarıyla eğlenceli organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Kayak merkezimizi her yerde tanıtıyoruz fakat bu tür adrenalin dolu sporları ön plana çıkarınca daha iyi oluyor. Burada yarışan arkadaşlar Türkiye'de derece yapmış kişiler. Bunların paylaşımlarının sosyal medyadaki etkilerini düşündüğünüz zaman bölgemize ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Bu tür organizasyonlar, bölgenin ve kayak merkezinin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu etkinlikleri çoğaltmamız lazım. Hava güzel, kayak tesisleri dolu, pistleri güzel ve mekanik tesisler çalışıyor. Bu tür etkinlikleri ileriki yıllarda geliştirerek sürdüreceğiz."

Festival, spor, müzik ve ödül töreni organizasyonlarıyla yarın sona erecek.