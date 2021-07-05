Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistler taşlardan temizlendi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezindeki pistlerde taş temizliği yapıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Osman Cengiz'in koordinesinde bir araya gelen kayak merkezinin işletimden sorumlu Sarıkamış Dağ A.Ş personeli, otel çalışanları ile vatandaşlar, birinci etap pistindeki taşları topladı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Namık Taş, AA muhabirine, kayak pistlerinde zaman zaman ortaya çıkan taş ve çalıları temizlediklerini söyledi.

Taş, turizm açısından yaz ve kış pistlerin temiz olması gerektiğini belirterek, "Kış öncesinde pistlerde genel bir temizlik ve rehabilitasyon çalışması şart çünkü pistler temiz olursa ilk yağan 15 santimetre karda bile kayak yapma imkanı buluyorsunuz. Biz burada bir araya geldik hem spora hem de kayak merkezimize bir katkımız olsun istedik, herkese teşekkür ediyoruz." dedi.