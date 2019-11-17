Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyejler bin 700 testten geçti

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Cıbıltepe'ye, telesiyej sistemlerinde yapılan bin 700 testin ardından "tam bağımsız tesis çalıştırma belgesi" verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde, saatte 3 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 5 telesiyej, Avusturya'dan gelen denetim firması yetkililerince 4 gün boyunca çeşitli testlere tabi tutuldu.

Cıbıltepe, 2 kilometre uzunluğundaki telesiyejlerde yapılan bin 700 farklı testin ardından, sonuçların olumlu çıkması üzerine "tam bağımsız tesis çalıştırma belgesi" aldı.

Yeni sezon için gün sayılan kayak merkezinde yapılan yeni telesiyejle de daha önce 14 dakikada ulaşılabilen zirveye 5 dakikada çıkılması sağlanacak.

"Pist sayısını 9'a çıkardık"

Kayak merkezinde gazetecilere açıklama yapan Vali Türker Öksüz, Kars'ın her geçen gün kış turizminde geliştiğini söyledi.

Kars'ın önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Öksüz, "Bunun parçalarından biri de kış turizmi. Ülkemiz ve ilimiz için çok önemli olan Sarıkamış'ta kış turizmine hizmet ediyoruz. Buradaki hizmetlerin kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Öksüz, yapılan hizmetlerle kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni yapılan kapalı telesiyejin de bu hizmetlerden biri olduğunu anlatan Öksüz, "Daha önce 4 telesiyejimiz vardı, bununla 5 oldu. Eski telesiyejde saatte bin 200 kişi taşıyorduk. Yeni yapılanla 3 bin kişi taşınacak. Bir başka güzel gelişme de 8 pistimiz vardı, onu 9'a çıkardık ve 5 nolu pistimizi ışıklandırıyoruz. Bunlar kış turizmi için attığımız önemli adımlar." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da yeni telesiyej sisteminin kontrollerden başarıyla geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kayak merkezinin kentin turizmine önemli katkı sağladığını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bugün kıymetli bir aşama bizim için. Bin 700 farklı test işlemi yapılarak o belge verildi. Kağıt parçası gibi gözüküyor ama çok kıymetli bir belge. Bu belgeyi almaktan ziyadesiyle mutluyuz. Kristal karın yağmasıyla burası gelinliğine büründüğünde resmi açılışı yapıp değerli misafirlerimizin hizmetine sunacağız."