Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

02.11.2020 11:25

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve şu sıralar sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Sarıkamış'ta, sabah erken saatlerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kardan dolayı ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.

Yurdun önemli kış turizm merkezlerinden olan, uzun ve güvenli pistlerinin yanı sıra konaklama imkanları ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan kayak merkezindeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Cıbıltepe'de erken yağan kar, kış öncesi yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan turizmcileri de sevindirdi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika


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