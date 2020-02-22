Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne yabancı ilgisi - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi, son yıllarda çevre ülkelerden turistlerin vazgeçilmez adresi haline geldi.

Kars'a 54, Sarıkamış ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezi, kar kalitesi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Kış sporları ve kış turizmi bakımından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Cıbıltepe, sarıçam ormanlarıyla kaplı yüksek bir plato üzerinde yer alıyor.

Sarıkamış çevresi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sunmanın dışında snowboard sporu için hazırlanmış pistleriyle de kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayak merkezinde yabancı turist yoğunluğu

Azerbaycan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Gürcistan ve İran gibi komşu ülkelerin vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezine gelen turistler, sarıçam ormanları arasındaki uzun pistlerde, kristal kar üzerinde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşıyor.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin Cıbıltepe'ye ilgi gösterdiğini söyledi.

Cıbıltepe'nin bölgenin kış turizmi merkezi olma yönünde hızla ilerlediğini ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Komşu ülkelerimizden turistlerin gelmeye devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor. Amacımız Cıbıltepe'yi Kafkaslar'ın gözdesi haline getirmek. Kış sezonunun yanı sıra yaz mevsiminde de bölgeye turist çekerek turizm süresini uzun tutmak istiyoruz. İnşallah yakın gelecekte bu da gerçekleşecek."

Bölgede faaliyet yürüten bir otelin işletmecisi Mehmet Saraçoğlu ise kayak merkezine geçen senelere göre özellikle İranlıların daha yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "Sarıkamış karıyla, doğasıyla kayak merkeziyle bulunmaz bir yer. Komşu ülkelerden ilk defa gelen misafirlerimiz bize 'böyle bir yer İsviçre'de, Alpler'de var ama Türkiye'de Kars'ta böyle bir yerin olması muazzam bir şey' diyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara eşlik edip yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinden övgüyle bahsettiler

Yabancı turistlerden Nefise İstekançi ise kayak için Sarıkamış'ı tercih ettiklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ın doğası çok güzel, pistler, oteller çok harika. Ben ilk defa Sarıkamış'a geldim ve pistler güzel olduğu için kayağı çabuk öğrendim." dedi.

Sarıkamış'a kayak yapmaya gelen Farşad Ğenizade de "Buranın ormanı, kayağı, otelleri çok güzel. Sarıkamış'ın dünyada benzeri yok. Herşey çok güzel, herkesin buraya gelmesi ve görmesi lazım." diye konuştu.